Kõlvart: maskikohustuse peaks kehtestama ka avalikel väliüritustel

Kõlvarti sõnul teeb olukord Tallinnas murelikuks ja eelkõige see, mis toimub tervishoiusüsteemis. «Juba praegu tuleb osaliselt piirata plaanilisi meditsiiniteenuseid ja võib tekkida oht, et nädala või kahe pärast on piiratud ka erakorraline meditsiiniteenus,» ütles Kõlvart.

Tema sõnul peaks juba praegu mõtlema, kui suured on ressursid ja millised on vajalikud tegevused mustema stsenaariumi puhul. «Oleme sellest rääkinud juba alates suvest ja me peame olema halvemaks stsenaariumiks valmis,» ütles Kõlvart, lisades, et vajalik on tihedam koostöö riigi ja kohalike omavalitsuste struktuuriüksuste vahel.

Kõlvart kiitis linna ja terviseameti koostööd viimasel ajal, kuid lisas, et see ei ole siiski piisav ettevalmistuseks. «Omavalitsused peavad juba praegu teadma, millist ressurssi tuleks ette valmistada ja milline töö- ja elukorraldus on juhul, kui realiseerub must stsenaarium. See tähendab tervishoiusüsteemi võimalikku kriisi, millest arstid räägivad juba praegu,» ütles Kõlvart.

Tema sõnul oleks mõistlik ka piirangute osas võimalikud otsused läbi mõelda nii, et arvestatakse mitu sammu ette. «Võiks olla mingi plaan, et näiteks kas iga nädal või iga kahe nädala jooksul on juba ette teada, et kui olukord peaks halvenema, siis millised sammud tuleb astuda,» ütles Kõlvart. «Siis on senisest rohkem valmis nii avalik sektor kui ka inimesed.»

Kõlvarti sõnul tuleks rakendada juba ka lisameetmeid, näiteks kehtestada maski kandmise kohustus ka väliüritustel.