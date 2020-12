Eesti ja Moldova uuendasid sotsiaalkindlustuslepingut

Allkirjastatud lepinguga kaasajastatakse kahe riigi vahelist kokkulepet nii, et see kajastab Eestis läbiviidud töövõimereformi ja arvestab isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid nõudeid kolmandatele riikidele edastatavate isikuandmete kaitsel, edastas sotsiaalministeerium. Samuti kajastab leping Moldova pensionisüsteemis tehtud muudatusi – enam ei määrata invaliidsuspensioni, vaid määratakse töövõimetuspension.

«Sotsiaalkindlustuslepingu uuendamine annab Moldovas töötanud Eesti inimestele õiguse saada ka edaspidi võõrsil töötatud aastate eest Eestis pensioni. Sama kehtib ka moldovlastele, kes Eestis töötades on teeninud välja oma pensioniõigused ning saavad Eestis töötatud aja eest kodumaal pensioni. See on mõistlik ja õiglane lahendus, samasugused kokkulepped kehtivad ka Euroopa Liidu siseselt,» sõnas Kiik.