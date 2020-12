Täna öösel võib tulla kuni seitse kraadi pakast

Öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul sisemaal 2-7, saartel ja rannikul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -7 kraadi , meremõjuga rannikul tuleb kuni +2 kraadi.

Neljapäeva päeval on pilves ilm. Rannikualadel sajab kohati veidi lund, lörtsi ja vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, saartel ja läänerannikul puhanguti 15, õhtul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -3 kraadi, meremõjuga rannikul on kuni +2 kraadi.