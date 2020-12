Raivo Aeg ootab Parempoolsetelt vabandamist

«Eesti on õigusriik ning prokuratuur on oma töös ja hinnangutes sõltumatu. Prokuratuuri otsused võivad ühele ühiskonna liikmele või grupile mitte meeldida, aga see ei anna neile õigust seada kahtluse alla Eesti õigusriigi ühe olulise alustala sõltumatust,» ütles Aeg.

Esmaspäeval teatas prokuratuuri eetikanõukogu, et endise peaprokuröri Lavly Perlingu asumine Isamaa ühenduse Parempoolsed toetajaliikmeks on ebaeetiline. Parempoolsete ühendus aga leiab, et prokuratuuri hinnangul on poliitiline maik.

Prokuratuur on selgitanud, et kuna prokuröridel on seadusest tulenevalt keelatud olla erakonna liige, on eetikanõukogu arvates ebaeetiline olla ka erakonna liikmeühenduse toetajaliige, kuna toetajaliikmeks astumine ja toetajaliikmena tegutsemine võib seada kahtluse alla prokuratuuri sõltumatuse.

«Rünnak prokuratuuri vastu on eriti inetu just seetõttu, et Lavly Perlingu käitumise hukka mõistnud prokuratuuri eetikanõukogusse kuuluvad väga kogenud ja teenekad prokurörid, kelle poliitilises sõltumatuses ja erapooletuses ei tohiks küll kellelgi vähimatki kahtlust olla,» selgitas Aeg. Minister loodab, et Parempoolsed saavad aru, et nad on oma süüdistustega üle piiri läinud ja vabandavad.

Parempoolsed ootavad peaprokurörilt selgitust

Kristjan Vanaselja FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Parempoolsete esimees Kristjan Vanaselja ütles Postimehele, et hommikuses teates nad rõhutasid soovi, et peaprokurör Andres Parmas tuleks ja selgitaks tagamaad: miks protsessi on aetud seljataga? Miks ei ole küsitud kommentaari Lavly Perlingult, et miks ta sellise sammu tegi? «Parmas võiks avalikult kommenteerida, mis selle otsuse taa oli, et nüüd tuleb uurida,» märkis Vanaselja.

Vanaselja selgitas, et liikmeühendus ei näe mingit eetilist probleemi kuna Perling ei ole juriidiliselt erakonna liige ja tal on ka teenistussuhe lõpetatud. «Ta tegelikult töötab teistes struktuurides. Meie siin seda konflikti ei näe,» lisas Vanaselja.