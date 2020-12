President käis Roomas Itaalia juhtidega arutelu pidamas

Järgmise aasta alguses tähistavad Eesti ja Itaalia saja aasta möödumist kahe riigi diplomaatiliste suhete loomisest. «Itaalia on Eestile hea partner Euroopa Liidus ja paljudes rahvusvahelistes organisatsioonides. Me usaldame nende teadmist ja infot selle kohta, mis toimub Vahemerel ja Euroopast lõuna pool, niisamuti on nemad tänulikud meile meie piirkonna vaate eest,» ütles president Kaljulaid kohtumisel ning tänas Itaalia riigijuhte nende panuse eest Eesti ja Baltikumi julgeolekusse.

Veel arutati kohtumisel kroonaviiruskriisi mõju majandusele. «Meil kõigil seisab ees ühine pingutus – isegi kui vaktsiin jõuab inimesteni ja viiruse levik saadakse kontrolli alla, peame kogu Euroopa Liidus pingutama, et riikide majandusi võimalikult tõhusalt toetada,» rääkis president ja lisas, et selle eelduseks on Euroopa järgmise rahastusperioodi eelarve ning taasteplaaniga kiiresti edasi liikuda.

«Niisamuti on oluline, et kui läheme ühise maksmumaksja majandusi turgutama, ei oleks see vaid rahakülv, vaid tooks kaasa uue hoo nii digi- kui rohepöördele,» rääkis president Kaljulaid pärast kohtumist.

Et majanduskasvu taastada, ütles Kaljulaid, et lisaks üheskoos eesmärgi nimel pingutamisele on praegu hea võimalus Euroopa majanduse ja tööturu nihestamiseks. «Juba aastakümneid on jõukates majandustes hoitud palgad madalad ning selle asemel jagatud tulusid liialt ümber läbi maksude, nii et inimesed on palgavaesuse lõksus ja sõltuvad liigselt erinevatest toetustest ja abidest. See on surnud ring, kust tuleb välja murda ning praegune kriis pakub selleks unikaalse võimaluse, mida Euroopa Liit oma toetusmeetmetega peaks eesmärgiks võtma,» selgitas president Kaljulaid.

Peaminister Contega arutati ka kahepoolset koostööd e-riigi ja digitaliseermise vallas: «Et ühiskonnas toimuks sisuline digipööre, on vaja kogu Euroopas luua eeldused ning soosiv õigusruum koos riigi poolt tagatud digi-IDga. Eesti on valmis oma kogemusi alati jagama,»ütles meie riigipea kohtumisel. Arutelus viimaste arengute kohta Euroopa Liidu idapartnerluse riikides ja Vahemere piirkonnas jõuti ühise arusaamiseni, et EL peab neis küsimustes püsima põhimõttekindel.