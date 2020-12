Eesti toetab ÜRO Pagulasametit digiteadmiste ja rahaga

Eesti suursaadik alalise esinduse juures Genfis Katrin Saarsalu-Layachi ütles, et koroonapandeemia käes kannatavad sageli enim need, kes juba on haavatavas seisus.

Järgmiseks aastaks ennustatakse, et abivajajate arv maailmas kasvab rekordkõrgeks – 97,3 miljonit 130 riigis. Kooliharidus on katkenud 2 miljonil pagulaslapsel. «Peame väga oluliseks, et viiruse leviku tingimustes on kaitstud ka humanitaartöötajad ning strateegilistes valdkondades nagu pagulaste haridus on tagatud jätkusuutlikkus,» lisas Saarsalu-Layachi.