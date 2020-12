Eesti toetab ÜRO Pagulasametit nii digiteadmiste kui ka rahaga

Eesti suursaadik alalise esinduse juures Genfis Katrin Saarsalu-Layachi sõnul on 2020 olnud keeruline ja õppetundide rikas aasta. «Koroonapandeemia käes kannatavad paljudel juhtudel enim need, kes juba on haavatavas seisus. Eesti hindab kõrgelt ÜRO Pagulasameti tegevust inimkannatuste leevendamisel,» ütles Saarsalu-Layachi panustamiskonverentsil.