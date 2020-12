Kotka: e-valimiste usaldamatus on poliitiline teema

Kotka sõnul leidub valimiste aususes kahtlevaid inimesi alati ja ka siis, kui need toimuksid paberkandjal. Küsimus ei ole vaid valimistes, vaid ka selles, et samu tehnoloogiaid kasutatakse iga päev nii digiallkirjastamisel kui ka muude e-teenuste kasutamises, rääkis ta. «Kui ütleme, et see kõik on fake (võlts) ja see ei tööta ja see on jama, siis me ju tegelikult lõhume omaenda digiühiskonda,» rääkis ta ERR saates «Esimene stuudio»