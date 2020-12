Riik toetab hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskust 200 000 euroga

«Hasartmängusõltuvusest vabanemiseks on oluline pakkuda probleemi tunnistanud inimesele ja tema lähedastele igakülgset abi ja tuge komplekssete teenuste kaudu. Näiteks tekivad probleemsetel mängijatel ja sõltlastel suure tõenäosusega võlad, mis on ühelt poolt nii sõltuvuskäitumise tulemus kui ka motivaator tegevuse jätkamiseks, seega on vajalik pakkuda lisaks psühholoogilise nõustamisele juurde ka finantsnõustamist võlanõustamise kaudu. Arvestades, et lastel, kelle vanemad mängivad hasartmänge, on kaks korda suurem risk hasartmänguprobleemide tekkeks, on vaja läbi viia uuring mõistmaks millised on alaealiste kokkupuuted hasartmängudega Eestis. Seetõttu peame ka väga oluliseks hasartmängusõltlaste pikemaajalist toetamist,» sõnas sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Käthlin Mikiver.