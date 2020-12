Jaanuaris purjus peaga kolm inimest surnuks sõitnud Andres Reinart reedel Kuressaare kohtumajas tunnistuste andmisest keeldus. Ehkki mees on varem kohtule enda käitumist põhjendanud, leidis ta seekord naerulsui, et selleks pole vajadust. See on tema õigus.