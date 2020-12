Arstidel on mure: tundmatut telefoninumbrit pelgavad patsiendid jäävad vajaliku abita

Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) klienditeenindusjuht Lea Karik rääkis Kuku raadiole , et paraku puutuvad arstid sellega kokku iga päev. Tegemist pole mitte ainult tänase probleemiga, kui pandeemia tõttu on korraldatud kaugvastuvõtud ja väga oluline on patsiendiga ühendust saada.

«Ka eelnevalt olnud, et kui on vaja kas aegu muuta või täpsustada mingit infot, siis inimene ei võta telefoni vastu. Aga samas kui ta saabub kohale, siis küsib, et miks mind ei ole informeeritud. Ja öeldaksegi, et ma ei võta kunagi vastu võõraid numbreid. Siit tekibki küsimus, millised on siis haigla võimalused patsiendiga ühendust saada,» avaldas Karik muret.