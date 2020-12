Narva arstid ootavad karmimaid piiranguid

Narva haigla ülemarsti Pille Letjuka sõnul tuleks liikumispiiranguid mingiks ajaperioodiks oluliselt karmistada: «Aga mitte niimoodi, et me vindume kaks-kolm kuud, kuid tervishoiusüsteem võib üle riigi sattuda sellistesse raskustesse, et võib-olla tuleb hakata piirama isegi erakorralist ravi.»