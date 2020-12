Peaminister Ratase koroonaviiruse testi tulemus oli negatiivne ja ta jääb kaugtööle

«Minu COVID-19 testi tulemus on negatiivne ja enesetunne on väga hea. Vastavalt terviseameti juhistele jään isolatsiooni kuni järgmise testi tulemus on taas negatiivne. See selgub tuleval laupäeval. Vahepealsel ajal teen kaugtööd ja mõistagi järgin muid juhiseid, mida terviseamet on andnud COVID-19 haige lähikontaktsele,» sõnas peaminister Jüri Ratas.