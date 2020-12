Eesti taunib Moskva püüdu enda rolli Ukraina konfliktis ümber mängida

«Venemaa korraldas ÜRO-s kohtumise, kus Venemaa väitel käsitleti Minski kokkulepete rakendamise seisu. See kohtumine oli ilmne katse esitada Ida-Ukraina konflikti kohta väär ja eksitav käsitlus. Lükkame jõuliselt tagasi Venemaa väite, et Venemaa tegutseb sisekonfliktis vahendajana. Venemaa on aktiivne osaleja, kes annab väljaspool Ukraina valitsuse kontrolli asuvatel aladel väljaõpet ja relvi relvastatud üksustele ning juhib neid, saates nendele kolmandate osapoolte vägedele sõjaväelasi ja varustust. Venemaa algatas ja õhutab endiselt konflikti, mis on toonud kaasa umbes 13 000 inimese surma, kohutavaid inimõiguste rikkumisi ning tsiviilelanikkonna halveneva humanitaarolukorra.