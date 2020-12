Ruussaar «Keskpäevatunnis»: kogu katuseraha võiks suunata hoopis vaktsiini ostmisele

Seekordses Kuku raadio «Keskpäevatunnis» tuli jutuks ka nn katuseraha, mida riigikogu fraktsioonid saavad riigieelarvest oma äranägemise järgi laiali jagada. Ruussaar märkis, et aasta-aastalt kerkivad rahasaajate seas üha enam esile mittetulundusühingud ning tänavuse tüli üks põhjusi on see, et paljud neist tegelevad EKRE seisukohtade propageerimisega.