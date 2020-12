Solman: riik võiks maksta kinni pere palgatud lapsehoidja tööjõumaksud

Solman tõdes, et paljud tööandjad on juba praegugi paindlikud, võimaldades osalist tööaega, libisevat graafikut või siis töö tegemist töötajale sobilikel kellaaegadel, kuid samas on väga palju ettevõtteid, kes seda aga lubada ei saa ning on avatud varahommikust hilisõhtuni: kaubandus, meditsiinisektor, siseturvalisus. Tema hinnangul oleks sellistel puhkudel lahenduseks ööpäevaringsed lasteaiad või tööandjate lastehoiud, kuhu saaks vanemad jätta oma lapse vajadusel ka kella 22-23-ni.