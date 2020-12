Laupäevasest nakatumisrekordist tuli 77 juhtu Loksa hooldekodust

Terviseameti juhi Üllar Lanno sõnul teeb sellised juhtumid kriitiliseks see, et nende lisandudes võib Eesti haiglaressurss paari päevaga ammenduda, vahendas ETV uudistesaade «Aktuaalne kaamera».

Info, et üks nende meditsiinitöötajatest on saanud positiivse koroonatesti tulemuse, jõudis Loksa eakate koduni käesoleva nädala esimeses pooles. Neljapäevaks organiseeriti laustestimine.

Testiti kõiki hooldetöötajad ja kahe maja hoolealused. Klientidest andis positiivse proovi 72 positiivset, kellest üheksa on praegu haiglas. Koos hoodekodu personaliga saadi Loksalt kokku 77 positiivset testi.

«Raviteenuse osas on kõik täna ära viidud, keda siit pidi viidama haiglaravile. Me ei saanud viia kõiki haiglaravile, pidime siin kohapeal mehitama ka tegevuse, mis hakkab allesjäänud haigetega tegelema,» ütles Lanno.

Hooldekodus toimetavad juba teist päeva Põhja-Eesti regionaalhaigla arstid. Lanno sõnul on kõige kriitilisem see, et kui selliseid juhtumeid juurde tekib, ammendub Eesti haiglaressurss paari päevaga. Probleemi teine ots on aga selles, et hooldekodud ei ole selliseks kriisiks valmis.

«Minu üleskutse on täna kõigile erahooldekodude omanikele hakata tõsiselt vaatama, kuidas tänane protsess on üles ehitatud hooldekodudes, kuidas toimub sinna sisenemine, kuidas isikukaitsevahendeid kasutatakse, kas neid on piisavalt ja kas tänane tööjõud, kui seal peaks nakatumine toimuma, oleks koheselt kuidagi asendatav järgmise tööjõuga,» lausus Lanno.

Lanno märkis, et kõige suurem mure on praegu meditsiinitöötajate leidmine.

Hooldekodu personaliküsimuste lahendamisel lubas appi tulla ka Loksa linnavalitsus.