Kokku on tänavustes katuserahades 666 rida eraldisi, kokku 6,725 miljoni euro eest. Tõnis Vinni tõdes, et kuigi katuserahad moodustavad kogu eelarvest vaid pisikese osa, tekitavad need igal aastal emotsioone. «Esimene teema on see, kuidas see raha jaotatakse ja teine see, et millele jaotatakse,» ütles Vinni ja meenutas, et tegu on avaliku raha jagamisega ning seega peaks olema protsess läbipaistev ja rahaeraldis riikliku strateegia järgi joondatud.