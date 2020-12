Viirus tungis Koluvere hooldekodusse

Priimäe sõnul olid mõlemad nakatunud viimati tööl eelmise nädala kolmapäeval ning ühelgi teisel elanikul ega töötajal haigussümptomeid ei ole. Priimägi lisas, et hooldekodus on kevadest saadik kasutatud isikukaitsevahendeid ja hoonet desinfitseeritud. «Plaanid on olemas igaks stsenaariumiks, aga nendest räägime, kui tulemused on teada,» ütles Priimägi.