Kohus mõistis Oleg Martovoi narkojõugu pikaks ajaks vangi

Lisaks eelmistele said süüdistuse Marko Süvaoja, Oleg Martovoi vanem vend Sergei Martovoi, Aleksei Karpov, Timofei Solomatov, Aivar Tartu.

Riigiprokurör Sigrid Nurm ütles, et kohus andis tänase otsusega selge signaali, et kuritegeliku ühenduse tegevuse eest karistatakse Eestis ka siis kui oma tegevus maskeeritakse legaalse äritegevuse varju või pannakse süüteod toime väljaspool Eestit.

«Kuritegelik ühendus, mis oma olemasoluga ohustas õiguskorda ja legaalset majanduskeskkonda, pälvis tänase kohtuotsusega pikkade vanglakaristuste näol üheselt range hukkamõistu. Prokuratuuril on hea meel, et kohus konfiskeeris ka suures ulatuses kriminaaltulu. Riik saatis täna taas ühese sõnumi, et kuritegude toimepanemine ei tasu end Eestis ära,» ütles Nurm.