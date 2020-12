Ülevaade ⟩ Abielureferendumi kaalukeeled vaikivad

Lisaks Keskerakonna ridades riigikokku kandideerinud Imre Sooäärele on selgelt enda vastuseisu abielureferendumile koalitsioonisaadikutest väljendanud isamaalased Siim Kiisler, Üllar Saaremäe ning Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Seega on opositsioonil koos juba 49 häält. Mihhail Lotman ütles intervjuus Maalehele, et tema pole referendumi vastu, kuid samas ei saa ta ka selle poolt hääletada.