Riik saatis vähekindlustatutele miljon maski

«Saatsime esmaspäeval riigi kesksest isikukaitsevarude laost välja miljon ühekordset kirurgilist maski, et igale vähekindlustatud inimesele oleks hetkel tagatud vähemalt üks karp ehk 50 maski,» lausus riigihalduse minister Anneli Ott. «Tahame sellega kindlustada, et inimestel oleks igal juhul vajalikud isikukaitsevahendid olemas seniks, kuni saame laiali jagada korduvkasutatavad maskid.»

Ott selgitas, et kuna viiruse oht jääb kehtima veel pikaks, siis on igal juhul mõistlik tagada inimestele kvaliteetsed korduvkasutatavad maskid. «Oleme põhjalikult erinevate pakkujate korduvkasutatavaid maske testinud ning see tõi ka vajaduse laiendada algset pakkujate ringi. Nüüdseks on selgunud kõik lõplikud kvaliteeditestide tulemused ja loodetavasti saame ka korduvkasutatavad maskid toimetulekutoetuse saajatele õige pea kätte toimetada.»