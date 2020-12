TALO ja Lukas allkirjastasid kultuuritöötajate 2021. aasta palgaleppe

Lukas kinnitas allkirjastamisel, et kultuuriministeerium jätkab kultuuritöötajate palgatõusu poole püüdlemist riigieelarve läbirääkimistel. «Seda, kas tuleval aastal saab kellelegi ka palgatõusu lubada, peavad otsustama asutuste juhid,» märkis ta.

Brutotöötasu kehtiv alammäär on vähemalt 1300 eurot kuus riigiasutustes, riigi osalusega eraõiguslikes sihtasutustes ning avalik-õiguslikes asutustes. Ühiste kavatsuste lepingus öeldakse, et tasustamise põhimõtted on soovituslikud kõigile kultuurivaldkonnas tegutsevatele institutsioonidele nende haldusalluvusest või omandisuhtest sõltumata.