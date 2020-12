Kiik: valitsus ei tohi piirangutega üle reageerida

Kiik märkis, et pandeemia tingimustes ei tohiks mõtlematult kopeerida teiste riikide praktikat ning kehtestada karme piiranguid, eriti, kui on näha, et need edu koroonaviiruse leviku piiramisel kaasa ei too.

«Me näeme karmide piirangutega riike, kus ei ole (nakatumise) langust näha; me näeme leebemate piirangutega riike, nagu Eesti, mis Euroopa mõttes on väga heas seisus,» lausus Kiik.

Kiik tõi näiteks Leedu, kus kuu aega tagasi kehtestatud üldkarantiin pole edu toonud, pigem on olukord muutunud hullemaks.

«Peamine mure on see, palju neid meetmeid täidetakse. Leedu kehtestas karantiini kuu aega tagasi ja näitajad on 2,5 korda kasvanud. Miks me eeldame, et Eestis, kui kehtestame karmid meetmed, paneme kõik lauskinni, siis inimesed hakkavad eufoorias seda järgima. Meil pole mõtet teha piiranguid piirangute pärast. Meil pole mõtet hakata vaatama, kui palju keegi õues jooksmas käib või jalutamas, mida paljud Euroopa riigid on teinud. Minu arvates on Eesti õigel teel,» rääkis Kiik.

Teadusnõukoda soovitas sel nädalal valitsusel kehtestada Ida-Virumaal rangemad piirangud, sest piirkonna nakatumisnäitaja on tuhande juures ning selgelt kõrgem kui mujal Eestis. Kiige sõnul on nõukoja ettepanek valitsuse laual, kuid otsuseid veel langetatud pole, sest piiranguid ei saa otsustada pelgalt tervisenäitajate pealt.

«Peame olema valmis, et järk-järgult tuleb piiranguid nii piirkondades kui üle Eesti kehtestada, aga meil pole olnud tahtmist üle reageerida, riiki lauskinni panna, väga valusalt ühiskonda ja majandust lüüa olukorras, kus meil on niigi 20 000 töötut rohkem kui kevadel,» lausus Kiik.

Kiige sõnul pole ka teadlased ühel meelel, kas rangemad piirangud on õige lahendus viiruse leviku tõkestamiseks.