Krista Fischer koroonapiirangute ootuses: kas me tõesti ootame plahvatust?

Ometi võttis eile meedias sõna mitu valitsusliiget, kes tõid välja oma argumentatsiooni. Teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer tegi valitsusele koroonaviiruse leviku faktikontrolli.

Kuigi valitsus on öelnud, et peab praegu kehtivaid nakkuse leviku piiranguid piisavaks, siis seekord on teadusnõukoda teisel arvamusel, ütleb Fischer.

«Olen teadusnõukojas pakkunud andmepõhist tuge ja saan ka teha faktikontrolli meedias toodud väidetele,» lausus Fischer.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aab on öelnud: «Plahvatuslikku kasvu pole olnud, iga nädal on tulnud 10–15 protsenti nakatumisi juurde. Eksperdid usuvad, et kehtestatud piirangud on ära hoidnud plahvatusliku kasvu.»

Krista Fischer kommenteerib: Nakatunute arv on kuue viimase nädalaga olnud: 639, 1198, 1667, 2026, 2394, 2670. See tähendab juurdekasvu vastavalt 87, 39, 22, 18 ja 11,5 protsenti.

«Jah, kasv on aeglustunud, kuid arvud on ju suured. Kas millegi ettevõtmiseks on tõesti siia otsa veel «plahvatust» vaja?» on Fischer nõutu. «Kui Eesti tervikuna on Euroopas nakatumismääraga keskel või veidi keskmisest tagapool, siis Ida-Virumaast on hullem seis vaid neljas riigis: Luksemburg, Horvaatia, Leedu ja Sloveenia.»

Must prognoos

Eelmise reede seisuga vajas haiglaravi 95 Ida-Virumaalt pärit koroonapatsienti. «Kui samasugune protsent terve Eesti elanikkonnast oleks korraga haiglas, siis oleks seal 920 Covid-19 patsienti. Hetkel näeme, et ka siis, kui homsest hakkaks nakatunute arvud tõesti langema, saab tõenäoliselt veel enne jõule haiglas olema 400 patsienti,» hoiatas Fischer.

Tema sõnul on teadlased selliseid prognoose teinud juba mõni aeg tagasi. Kuigi valitsus lükkas eile uute piirangute otsustamise küsimuse neljapäeva peale, siis Fischeri sõnul tuleb endiselt hoida kinni paar nädalat tagasi räägitust: inimesed peavad vähendama oma kontakte 20 protsendi võrra ja kandma siseruumides maski.