Eesti toetab ÜRO hädaabi keskfondi 300 000 euroga

Eesti teatas kõrgetasemelisel toetuskonverentsil valmisolekust toetada ÜRO hädaabi keskfondi (CERF) järgmisel aastal 150 000 euroga ning 2022. aastal sama paljuga. CERFi abil on võimalik akuutsetele humanitaarkriisidele tõhusalt ja paindlikult reageerida ning osutada kiiresti hädaabi elude päästmiseks ning inimkannatuste leevendamiseks. Välismajanduse ja arengukoostöö asekantsler Andres Rundu ütles eilsel kõrgetasemelisel üritusel, et CERF on suurepärane näide paindlikust ning tõhusast humanitaarfondist, mis annab võimaluse kriisidele asukohast olenemata väga kiiresti reageerida. «ÜRO hädaabi keskfond on ära teeninud riikide usalduse oma suutlikkusega anda hädaabi kiiresti ja tõhusalt ning arvestades COVID-19 pikaajalist mõju, on fondi rahastamine olulisem kui kunagi varem. Peame oluliseks toetada kõiki, kes vajavad abi ning tegutseme riigina jätkuvalt selle nimel. Seetõttu plaanime Eesti panust CERFi kasvatada 2021. aastaks 50% ning hoida seda taset ka 2022. aastal,» ütles Rundu. 2020 on CERF toetanud näiteks looduskatastroofide tagajärjel kannatada saanud Bangladeshi, Etioopiat ja Lõuna-Sudaani. Esmatasandi teenuste taastamist on toetatud muu hulgas Zimbabwes ja Liibanonis. Alarahastatud kriisidest on CERFi kaudu abistatud Jeemenit, Kongo Demokraatlikku Vabariiki, Haitit, Süüriat ja mitmeid teisi riike. Lisaks on fond väga suureks abiks olnud Covid-19 tagajärgede leevendamisel üle maailma. Eesti on fondi panustanud selle loomisest alates 2006. aastal.