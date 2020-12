UUED PIIRANGUD ⟩ Valitsus saadab uuest nädalast kõik koolid alates 1. klassist kaugõppele

Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele ja lubatud on usaldusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite sooritamine. Õppeasutused võivad erandkorras kasutada distantsõppe vormi.

Avatuks jäävad lasteaiad ja lastehoiud. Alates 14. detsembrist kuni 4. jaanuarini on peatatud huviharidus, huvitegevus ja sporditegevus nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatuks jäävad üksnes individuaaltegevus, -õpe ja -sport ning distantsilt pakutavad tegevused. Individuaalsport vabas õhus on lubatud. Piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele (sealhulgas meistriliiga võistkondadele, koondislastele ja koondise kandidaatidele). Treenida ning võistelda saavad nii need noored kui ka täiskasvanud üksikaladel ja võistkondades ning ilma pealtvaatajateta. Samuti ei kohaldu piirangud erivajadustega inimeste tegevustele.