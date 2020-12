Valitsuskriitikud: Eesti tammub kriisiga otsustamatuse faasis

«Koroonaviirusega võitluses on valitsuse läbiv joon olnud nakatumise hoogsa kasvuga kaasa lohisemine, nii-öelda sündmuse poole seljaga olek, kui kasutada teatrikeelt,» leiab sotside juht Indrek Saar. Reformierakondlane Keit Pentus-Rosimannus lisab, et otsustamisvõimetu valitsus on kaotanud igasuguse autoriteedi.