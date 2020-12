Kõlvart soovitab ka väliüritustel maske kanda

«Olukord on halb ja muutub järjest halvemaks. Eriti keeruline on olukord Ida-virumaal, aga ka Tallinnas. Nakatunute arv kasvab ja haiglad peavad rakendama reserve. Nii nagu mitu korda oleme rääkinud, me peaksime praegu mõtlema sellele, kuidas oleme valmis mustemaks stsenaariumiks,» rääkis Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil

Ta lisas, et linn toetab valitsuse otsust koolid varem vaheajale saata. «Nädal enne vaheaja algust ei ole mõistlik distantsõpet rakendada. Isegi kui on vastav kogemus olemas, võtab üleminek distantsõppele aega ja üheks nädalaks pole seda mõistlik teha. Teiseks, meie õpetajad on väsinud, sest viimasel kahel kuul tuli neil töötada režiimis nädal koolis, kaks nädalat karantiinis. Loomulikult tekitab hübriidõpe ka lisakoormust ja -pingeid. Ma arvan, et koolivaheaja varasem algus oli õige valik. Nüüd tekib küsimus, et mida oodata pärast koolivaheaega,» ütles Kõlvart.

Tema sõnul tuleks teha valikuid ka siis, kui ametlikke piiranguid pole, sest väga palju sõltub inimeste käitumisest. «Üks selline valik on maski kandmine. Tegime juba varem üleskutse, et maske tuleks kanda ka väliüritustel. Sellist kohustust praegu ei ole, aga pole mõtet oodata, kuni olukord halveneb nii palju, et ka väliüritusi ei saa enam korraldada. Välisõhus on nakatumise risk kordades väiksem, aga see on ikkagi olemas. Seetõttu peaksime üksteist kaitsma väliüritustel juba praegu, et jõulude ajal oleks meil vähemalt väliürituste võimalus,» lausus linnapea.