Maris Lauri: isegi matemaatika kaheline saab aru, et valitsus ei kasuta laenuraha investeeringuteks

Lauri sõnul on eelarves ette nähtud puudujääk, mis pole majandusoludele kohane. «Majanduses prognoositakse kasvu ja koroonakriisis on lootust ohjamisele, kuid vaatamata sellele on Eesti ainuke riik Euroopa Liidus, mis paisutab ulatuslikult eelarve puudujääki.»