Kaubanduskeskuse ­vastaseid esindavad Aivar Pilv ja Randu Riiberg rõhutasid, et kohalikud elanikud on mis tahes kaubanduskeskuse rajamise vastu, sest see rikub elukeskkonda ja ühtse arhitektuurilise stiiliga elamurajooni. «Väikese lähikaupluse vastu poleks kellelgi midagi,» kinnitas Riiberg. Tema sõnul on arendaja soovinud eksitavalt näidata, justkui oleks vastuseis vaid Maximale ja eelistataks mõnda muud kaubanduskeskust. «See ei vasta tõele. Vastuseis on mis tahes kaubanduskeskusele,» ütles Riiberg. Pilv lisas, et muu hulgas ei suuda elamurajooni kitsad tänavad liiklusintensiivsuse kasvamisel tagada liiklusohutust ja turvalist liikumist.