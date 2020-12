Ossinovski: piirangud on kaks nädalat hiljaks jäänud

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) väitis samas saates vastu, et valitsuse piirangud on kehtestatud teadusnõukoja soovituste alusel.

«Vajalike, ennetuslike täppispiirangutega on valitsus lootusetult hiljaks jäänud. Neid pidanuks rakendama juba oktoobris. Lõpuks löödi ikka ühe lauaga ja öeldi, et mõne Hiiumaa väikekooli lapsed peavad koju jääma, samal ajal kui Tallinnas võib kõrtsides edasi käia,» ütles Ossinovski.

«Koolivaheaeg pole enam kaugel. Aeg, mil koolid tegelikult on suletud, on väga lühike, natuke üle nädala. Siin ei toimu hariduse tasemes tagasilööki,» ütles Lukas. «See pakett on võetud suuresti teadusnõukoja ettepanekutest. Me ei ole suutnud viiruse kasvule pidureid panna.»