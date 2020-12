Uuring: 44 protsenti eestimaalasi plaanib end lasta vaktsineerida

Skeptilisus on suurim lätlaste hulgas, kellest vaid 34 protsenti pärast Covid-19 vaktsiini heakskiitu sooviksid minna vaktsineerima. Umbes sama palju ei ole üldse kindlad, millise otsuse teeksid. 38 protsenti aga ei plaani minna vaktsineerima. Läti on ainus Balti riik, kus vaktsiini skeptiliselt suhtuvate osakaal on suurem, kui vaktsiini pikisilmi ootavate inimeste osakaal.