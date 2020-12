Peapiiskop Viilma: anname endast kõik, et kirikud jääksid lahti

Peapiiskop Urmas Viilma ütleb, et Ida-Virumaal erandina avatuks jäetud kirikutes täidetakse ettevaatusabinõusid juba novembrist saati: olemas on desovahendid, täidetakse 2+2-reeglit ja hajuvusnõuet ning kohustuslik on mask. Kui kirikud peavad neist meetmetest kinni, siis pühakodasid ei suleta.