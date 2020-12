Karilaid: opositsioonil ei õnnestu kriisi turjal ratsutada

Teisipäeval lausus sotsiaaldemokraadist parlamendiliige Jevgeni Ossinovski, et valitsus on uute piirangutega jäänud kaks nädalat hiljaks.

«Kõigepealt tunnustan valitsust, kes on sidunud teadlased tugevalt oma poliitika kujundamisse mustrisse,» kirjutas Karilaid ühismeedias. «See on oluline positiivne muutus Eesti poliitilises kultuuris. 2009. aasta kriis oli loomulikult teistsugune, aga majanduseksperte valiti oma lähedusse toetavast ideoloogiast lähtuvalt. Täna eelneb riigijuhtide otsustele sügav ja terviklik ekspertide hinnang.»

Vinduvas kriisi ei saagi kõigile meeldida. Hoida tasakaalupunkti majanduse tervise ja inimese tervise kaitse vahel ongi suur poliitiline kunst. Kui vaatame maksulaekumise näitajaid ja juhitaval hingamisel patsientide arvu, siis ei tohiks tunnustusega kitsi olla. Karmimad piirangud tulevad eelkõige seepärast, et mitte liiga suure löögi alla panna plaanilise ravi ootajaid. Asjalikke hinnanguid valitsuse otsustele saab anda ja objektiivseid kokkuvõtteid kriisi juhtimisest saab teha alles hiljem, kui on näha ka tulemusi. Kummaline ja piinlik on lugeda opositsioonitegelaste kärsitut ja argumenteerimata parastamist mõne kooli sulgemise pärast nädal varem või nädal hiljem, baaride külastajate üle või mõne muu ühiskondliku detailiga ilkumist. Seda kõike kannustab vaid poliitiline kius ja abitu viha.»