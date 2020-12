Jaak Aab: Kõlvarti avaldus oli poliitiline, vaheaega on populaarne nõuda

Haridusminister ütles « Aktuaalses kaameras », et valitsusel ei ole ühest nakatumisnäitajat, mille põhjal koole taas avama hakatakse. «Me peame selle kallal tööd tegema, ette öelda ei saa. Kui me oleks lähtunud kevadistest numbritest, mida osa riike oma valgusfoori-meetodiga tegi, siis nad panid oma elu kas liiga vara või liiga hilja kinni. Ei ole nii lihtsat reeglit, kogu maailm õpib praegusest olukorrast. Muidugi me üritame ette näha, kindlasti on jäänud lauale ka stsenaariumid, kuidas koolid saavad jätkata.»

Aabi sõnul seisneb valitsuse strateegia pidevas olukorra analüüsimises. «Vaatame numbreid. Ükskõik millist kriitikat võib kosta, alati ei ole ka otsused 100 protsenti õiged. Aga kui me vaatame numbreid, siis majanduslanguselt oleme me ühed Euroopa väiksemad. Ja tervishoiusüsteemi intensiivravi ja surmade poolest ka ühed väiksemad. See on see tasakaal.»

Süüdistuse, et valitsus teeks otsuseid poliitilisest populaarsust otsides, lükkas Aab tagasi.« Ma arvan, et natuke poliitiline oli ka linnapea avaldus, kes tahtis vaheaega. See on populaarne. Meie lähtusime sellest, et õpilased peavad ka teadmisi saama. Ja koolid ise otsustavad, kuidas nad õppetööd korraldavad, et tekiks vähem lünkasid. Kui Krista Fischer on kevadel ja nüüd öelnud suuri numbreid, siis need pole realiseerunud. Järelikult on korraldused ja reeglid aidanud, ning Eesti inimesed on olnud tublid.»