GALERII ⟩ Pühavaimu kirikus mälestati Vabadussõjas langenud Briti sõdureid

«102 aastat tagasi saabus Briti eskaader Tallinna reidile, et nii moraalselt kui ka reaalselt toetada eestlaste Vabadussõja võitlusi. Siis ei olnud nad veel küll liitlased, kuid olid sõbrad, kes julgesid eestlaste püüdlusi toetada. Ja täna on nad mereväele endiselt väga headeks liitlasteks,» ütles mereväekaplan nooremleitnant Mikk Leedjärv ja lisas, et liitlassuhted on Eestile olulised olnud algusaegadest saati.