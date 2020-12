GSK ja Sanofi COVID-19 vaktsiin ei valmi enne 2021. aasta lõppu

Ettevõtted teatasid, et esialgsete katsetuste andmetel tekitab vaktsiin «ebapiisava» immuunreaktsiooni üle 60 aasta vanustel inimestel, sest ei sisalda piisavalt materjali, mis käivitab viirusega võitlevate antikehade tootmise. Ravimiettevõtted teatasid, et plaanivad vaktsiini ümber teha ja teha rohkem katseid. See lükkab ilmselt vaktsiinile heakskiidu andmise 2021. aasta neljandasse kvartalisse.