Kõikidel teedel valitseb suur libeduseoht

Varahommikul olid põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolamärjad. Lääne-Eestis sajab paiguti vähest vihma või lörtsi ning õhu- ja teetemperatuur on kõikjal miinuspoolel. Märjad sademed ja alla nullkraadi jääv teetemperatuur on igal pool tekitanud maanteedele jäidet ning märg asfalt on paljudes kohtades külmunud.