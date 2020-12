Uue seireuuringuga soovitakse hinnata piirangute mõju

«Meie eelmine seirelaine näitas, et maski kandmise ja ohutu vahemaa hoidmise soovitus võeti hästi omaks. Nüüd saame hinnata, kas see on mõjutanud ka viiruse levimust. Olukorras, kus levimus on kiirelt kasvanud, on oluline muutustel regulaarselt silma peal hoida, et otsustajad saaksid anda inimestele enne pühi asjakohaseid käitumissuuniseid,» rääkis Kalda. Tema sõnul on endiselt tõhusaim viis viiruse leviku pidurdamiseks hoiduda vahetutest kontaktidest.