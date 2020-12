Öpik: riigi võitlusplaan koroonaga jätab soovida

Tallinna linnavalitsusse koroonaviiruse epidemioloogiliste ennetusmeetmete koordinaatoriks liikunud Öpiku sõnul polnud tal terviseametiski töötades alati selgust, milline on valitsuse plaan koroonaviiruse leviku piiramiseks. Värske segadus aga tekkis koolide sulgemisega seoses. Öpiku sõnul saaks riigijuhid koroonaga võitluses nende käsutuses olevate andmete pealt teha palju pikaajalisemaid plaane, kui seni on tehtud. Tema sõnul jätab soovida ka valitsuse kommunikatsioon.

«Minule isiklikult ja ametnikuna tundub, et kriisiolukorras on kõige olulisem sõnumite selgus ja kuidas erinevad asutused ja inimesed mõistavad seda, mis toimub. Tuleb aru saada, mis on olukord ja kuidas me edasi läheme,» rääkis Öpik raadiosaates.