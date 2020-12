Anlüüs: Eesti kaitsevaldkond on keskmise korruptsiooniriskiga

«Kus tuleb Eestil kindlasti paraneda, ja see pole üllatav, on lobitöö läbipaistvuse suurendamine. Eestis puudub täielikult nii karm kui pehme regulatsioon, mis täpsustaks lobitöö olemust. Kaitsevaldkonnas on see aga eriti oluline, sest seal liiguvad suured summad, 20-25 protsento juhtudest väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kaudu, mille terviklikkust avalikkus kontrollida ei saa. Peame meeles hoidma, et korruptsioonirisk kaitsevaldkonnas on ka otsene julgeolekurisk,» kommenteeris Korruptsioonivaba Eesti ühingu tegevjuht Carina Paju.