Uuring ⟩ 57 protsenti inimestest ootab rangemaid piiranguid

Rangemate piirangute pooldajad on ülekaalus praktiliselt kõikides sotsiaal-demograafilistes gruppides. Vaid Ida-Virumaal, kus on rakendatud muust Eestist karmimad meetmed, peab rangemate piirangute kehtestamist vajalikuks 41 protsenti ning 53 protsenti ei pea neid vajalikuks.

Lisaks küsiti, kui rahul on vastaja valitsuse praeguse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel? 45 protsenti vastas «väga rahul» või «pigem rahul», 50 protsenti «pigem mitte rahul» või «üldse mitte rahul» ning viis protsenti ei osanud küsimusele vastata.

«Tõenäoliselt on suurema rahulolematuse põhjuseks viimase aja kohati vastuoluline ning ebaselge kommunikatsioon valitsuse poolt, kui ka see, et täiendavaid piiranguid oodati juba varem,» kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas.