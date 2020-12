Luik arutas Ühendkuningriigi kolleegiga koostööd

«Ühendkuningriik on Eesti jaoks üks olulisemaid liitlasi, kellega on meil täiesti ühesugune pilt Euroopa julgeolekuohtudest Venemaa suunalt ning seda kinnitas nii tänane kohtumine kui ka enam kui 800 UK sõdurit, kes paiknevad aasta ringselt Eestis. Oleme selle panuse eest brittidele väga tänulikud,» lausus Luik kohtumise järel. Wallace kinnitas, et Ühendkuningriik on valmis panustama siinse piirkonna julgeolekusse nii kaua kui vaja, sealhulgas hoidma siin oma pataljoni NATO lahingugrupis.