Valitsus kavandab firmadele kompensatsiooni esialgu kolme nädala eest

Ida-Virumaal on alates eelmisest laupäevast suletud kõik teenindusettevõtted alates muuseumitest, spordiklubidest lõpetades hotellide ja spaadega. Avatud on ainult kirikud ja kauplused, vahendas uudistesaade «Aktuaalne kaamera».

«Esialgu räägime siin ühekohalistest miljonitest, kui me räägime Ida-Virumaa kontekstis. Ja jälle siin tuleb jagada ära, üks on töötasu ja teine on püsikulud. Ja kui me vaatame nüüd üleeestilisi piiranguid, mis me oleme teinud huvihariduse osas või spordi osas, siis siin tuleb natuke teistsuguse mehhanismiga minna, aga ka siin me püüame leida n-ö tõenduspõhist,» rääkis Helme.