Vaktsineerimisplaan seab põhikoormuse perearstidele

«Vaktsineerida saavad need arstid, õed ja ämmaemandad, kes on läbinud immuniseerimise alase baaskoolituse ja täiendkoolituse viimase viie aasta jooksul. Veebipõhised baas- ja täiendkoolitused immuniseerijatele on alanud ning koolitusi on võimalik läbida 2021. aasta jaanuari lõpuni,» seisab riiklikus vaktsineerimisprogrammis.