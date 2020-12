Covid-19 vaktsiine hakatakse jaotama terviseameti kesklaost

Vaktsiinitootja vastutab vaktsiinide transpordi eest kokku lepitud kohta liikmesriigis. Eesti puhul on kokku lepitud, et vaktsiinid transporditakse tootja poolt terviseameti kesklattu, kust tagatakse vajalikud tingimused vaktsiinide hoiustamiseks, mis vajavad tavapärasest madalamaid temperatuure ehk -15- kuni -80-kraadist hoiustamiskeskkonda. Eriti madalate temperatuuride hoidmiseks on kaks võimalust: kuiv jää ja ultrasügavkülmikud. Mõlemad võimekused tagatakse terviseameti kesklaos hiljemalt detsembri lõpuks.