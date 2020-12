Teadusnõukoda uusi piiranguid ei soovita

Teadusnõukoja juhi, Tartu ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professori Irja Lutsari sõnul tuleks kõigepealt vaadata, kuidas toimivad nädalavahetusel kehtima hakanud uued piirangud, vahendas rahvusringhääling.

Lutsari sõnul ei ole üleüldine riigi sulgemine seni veel kusagil märgatavat efekti andnud. «Mitte kellelgi ei ole 2-3-nädalane riigi kinnipanek õnnestunud ja ei ole usutav, et Eesti on esimene riik, kus see märgatavat tulemust toob.

«Kõige õigem on võtta praegu rahulikult ja võtta midagi ette siis, kui me näeme, et probleemid hakkavad tekkima. Uskuge mind, nakatumise numbreid vaadatakse iga päev hoolega, vaadatakse ka kui palju on haigeid haiglates ja kes need haiged on. Me tegeleme nende probleemidega,» ütles Lutsar.

Tema sõnul on praegu väga raske öelda, millises olukorras on Eesti aastavahetuse ajal. «Mina elan üks päev korraga. Kuna maailmas ei ole kellegi väga head retsepti , millised meetmed tingimata toimivad , siis me peamegi proovima seda , teist ja kolmandat,» lausus ta.