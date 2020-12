Teadusnõukojaga liitub käitumisteadlane ja psühholoog Andero Uusberg

Andero Uusberg töötab Tartu ülikooli psühholoogia instituudis afektiivse psühholoogia vanemteadurina. Oma teadustöös on ta lähemalt uurinud emotsioonide reguleerimise mehhanisme. Inimeste emotsioone on Uusberg uurinud ka Stanfordi ülikoolis. Eksperimentaalpsühholoogina on ta kaasa löönud projektides, mis on aidanud parandada inimeste maksekäitumist ja liiklusharjumusi. Uusberg on doktorikraadi kaitsnud Tartu ülikoolis.