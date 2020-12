Venemaa tervishoiuminister: alustati massilise vaktsineerimisega

Välja on töötatud vaktsiini transpordi ja säilitamise iga etapp, «lisaks vaktsineerimise protsess koos teadetega patsientidele ja meditsiinipersonalile», lisas ta.

«89 meditsiiniasutust üle kogu riigi said vaktsiinipartiid jaemüügiks riigisiseselt. Kokku on vaktsineerimise protsessiga hõivatud 1229 meditsiiniasutust,» lausus Muraško.

Venemaal on register inimestest, kellele tehti Sputnik V koroonaviiruse vaktsiin juba varem, ütles ta.

«Peame vaktsineeritud kodanike kohta registrit, mis sisaldab 28 500 inimese nime, kes said vaktsiini juba varem. On olemas enese jälgimise mobiilirakendus, mis on samuti registriga ühenduses ja võimaldab hoida patsientidega otsekontakti,» kinnitas Muraško.